Qui Svezia, il ds del Djurgarden: "Italia? Sorteggio da sogno, non mi spaventerebbe"
Oggi alle 13 si terrà il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2026. Fra le quattro possibili squadre che l'Italia potrebbe incontrare della quarta fascia, c'è anche la Svezia, che agli azzurri non evoca certo bei ricordi. All'Europeo 2004 fu protagonista del 'biscotto' con la Danimarca che decretò l'eliminazione dell'Italia. Nei playoff per il Mondiale in Russia, nel 2018, fu invece la carnefice della squadra di Ventura.
Il direttore sportivo del Djurgården ed ex attaccante svedese, Bo "Bosse" Andersson, intervenuto a TuttoMercatoWeb.com si dice decisamente ottimista in vista della possibilità di incontrare gli azzurri, proprio per i precedenti che evocano buone sensazioni.
Queste le sue parole: "Abbiamo bei ricordi delle partite contro l'Italia, sia per l'Europeo del 2004 e anche dei playoff giocati nel 2018. La nazionale italiana non spaventa la Svezia in questo momento. Quindi, se dovessimo affrontare l'Italia, sarebbe un sorteggio da sogno".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30