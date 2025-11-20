Ravenna, Esposito: "Rammarico per il pari di Livorno, ora dobbiamo mettere punti in cascina"

Il Ravenna si prepara a una settimana intensa: sabato alle 17.30 arriverà il Gubbio al Benelli per la 15ª giornata di Serie C, martedì sera alle 20.30 sarà il turno dell’Arzignano per gli ottavi di Coppa Italia, e sabato 29 è prevista la trasferta a Pineto. In vista di questo trittico di gare, il difensore Adriano Esposito ha fatto il punto sul momento della squadra, ripartendo dall’1-1 di Livorno. Queste le sue parole riportate dal Resto del Carlino:

"C’è sicuramente un po’ di rammarico per l’1-1 di Livorno. Tuttavia, per come si era messa la partita, alla fine lo considero un punto guadagnato. L’arbitro? Nella circostanza del gol annullato ha dato poche giustificazioni. È andato anche a rivedere l’azione e ha pensato che fosse corretto così. Per quanto ci riguarda, accettiamo la scelta e andiamo avanti".

Ora però l'attenzione è solo sul Gubbio e sulla possibilità di fare punti pesanti, senza guardare ai risultati delle rivali come Ascoli e Arezzo:

"Dobbiamo pensare solo a noi stessi, affrontare la partita con la testa giusta, con voglia e grinta. Servirà tanta determinazione, senza pensare a quello che succederà agli altri. Adesso è il momento giusto di mettere punti in cascina, ed è per questo che dovremo provare a vincere la partita".

Il Gubbio, pur altalenante, resta un avversario insidioso:

"Il Gubbio va affrontato con la testa giusta, perché è una squadra molto attrezzata. È una gara che dovremo preparare bene durante la settimana, per arrivare pronti al match di sabato, sapendo quello che dobbiamo fare".