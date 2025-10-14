Rambaudi: "Lazio, a Bergamo giocherei con Cataldi, Guendouzi e Vecino o Basic in mezzo"

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato dei temi di casa Lazio: "Sarri si deve inventare qualcosa - riporta Lalaziosiamonoi.it -. A Bergamo farei centrocampo a 3 con Cataldi, Guendouzi e Vecino o Basic; poi davanti c’è da inventare, magari metterei Isaksen a sinistra, Cancellieri a destra e Pedro falso nove".

L'ex centrocampista biancoceleste ha poi commentato i tanti infortuni soffermandosi anche sui campi di Formello: "Quando ci sono così tanti infortuni è chiaro che si debba analizzare tutto; il rifacimento dei campi, la preparazione diversa, l’alimentazione dei giocatori. Solo all’interno possono conoscere la causa