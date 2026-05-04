TMW Radio Rampulla: "Juve, occasione persa. Serviva cattiveria agonistica"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Che combina la Juventus?

"Una volta le retrocesse mollavano, invece oggi te le giochi tutte le partite ed è il bello del calcio. La Juve ha buttato sicuramente un'occasione eccezionale per arrivare a prendere il Milan e mettere una serie ipoteca sulla qualificazione Champions. Sulla carta era la partita più facile, ma sono contento che nel calcio non ci sia niente di scontato. Va dato merito al Verona di aver giocato la sua partita. La Juve era sicura di segnare, ma l'ha preso anche il gol. E' mancata cattiveria agonistica che serve in questi casi. Se ti barcamenti per 90', alla fine la partita non la vinci".

Yildiz deve fare la differenza e invece...

"Manca la cattiveria agonistica, ed è grave, ma da parte di tutta la squadra. Al limite dell'area devi inventarti qualcosa. La Juve aspettava che prima o poi qualcosa sarebbe successo, ma serviva qualcosa di diverso. I cross vanno bene se hai qualcuno alto in area, sennò sono palle per i difensori".