Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto

Sostituirà in difesa Luperto, appena ceduto alla Cremonese

(ANSA) - CAGLIARI, 05 FEB - Cagliari con il morale a mille in vista della gara di lunedì con la Roma dopo le ultime tre vittorie consecutive e l'abbraccio dei tifosi nell'allenamento aperto al pubblico di ieri alla Domus. Deiola è recuperato: oggi con Mina ha lavorato parzialmente in gruppo. Ma per entrambi nessun problema: si tratta solo di una gestione personalizzata dei carichi di lavoro. Ora Pisacane aspetta Folorunsho. Tempi ancora lunghi per Belotti, campionato invece finito per Felici. Una sostituzione obbligata per il mister: Rodriguez, fuori da tre partite, prenderà il posto di Luperto, ceduto alla Cremonese nell'ultima giornata di calciomercato.

A parte questa eccezione il tecnico sembra pronto a confermare l'undici mandato in campo nelle gare vinte con Juventus, Fiorentina e Verona. E quindi la formazione è praticamente fatta: Zé Pedro, Mina e Rodriguez dietro, Palestra e Obert (che però spesso retrocede nella linea difensiva) sulle fasce. Centrocampo con Mazzitelli, Adopo e Gaetano ormai play davanti alla retroguardia. Davanti inevitabile conferma per Kilicsoy, affiancato da Esposito. Rispetto alla gara con il Verona non cambieranno (a parte Rodriguez) gli uomini, ma l'atteggiamento: potrebbe essere un Cagliari più simile a quello visto con Juventus e Fiorentina. (ANSA).