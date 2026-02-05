Ranieri: “A Gasperini chiesto di lottare per la Champions. Poi un anno vinci lo scudetto e un anno fatichi”

“La richiesta è stata chiara: vogliamo essere in Champions League”. Claudio Ranieri, nell’intervista rilasciata oggi a Sky Sport, ha parlato del coinvolgimenti dei Friedkin nei destini della Roma e di cosa sia stato chiesto a Gian Piero Gasperini. Citando anche un obiettivo non così scontato: Poi ci sarà l’anno in cui magari vincerai lo scudetto e l’anno in cui faticherai. Non si può dire a un allenatore devi fare questo o quello. A fine anno si vede, e non parlo di classifica, ma di numero di giocatori che il nostro allenatore reputa blocco. Io so che lui vuole uno zoccolo duro di 15-16.

Il nostro obiettivo è portarli, domani, dopodomani? Io sono un ex allenatore, li avrei voluti ieri. Però non si può fare tutto subito, siamo uniti e quando Gasperini parla non dice una virgola fuori posto. Ai Friedkin dico sempre che sono d’accordo con lui, perché è un uomo di grande visione. Però dobbiamo avere il tempo di arrivare a quella visione.

Con la proprietà si è parlato di un programma di tre anni, dove l’allenatore ha chiesto 15-16 giocatori da far ruotare e altri giovani. Siamo la Roma, tutto subito non è possibile. Stiamo facendo molto bene, siamo molto contenti di come la squadra e di come Gasperini sta facendo. Siamo molto contenti”.