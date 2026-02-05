FootyHeadlines anticipa la quarta maglia della Juve: arrivano le strisce orizzontali

Strisce bianche e nere, ma orizzontali. È questa la novità che aspetta i tifosi della Juventus, secondo i leak di FootyHeadlines. Il portale, specializzato in materia, ha anticipato il design della quarta maglia della Vecchia Signora, sempre realizzata da Adidas. E la novità è epocale.

La grande svolta è legata appunto alle strisce, che saranno orizzontali. I loghi di Jeep e Visit Detroit sono collocati in una piccola area tra il logo Adidas e lo stemma del club.

La quarta maglia, che dovrebbe essere disponibile in store a breve, è frutto di una collaborazione tra Adidas e Studio Sgura, con sede a Milano, anche se comparirebbe solo il logo del brand tedesco. Sarà solo la terza volta nella storia della società che la Juventus lancerà una quarta maglia: le precedenti risalgono alle stagioni 2019-20 e 2020-21.