Torino, Casadei ci sarà con la Fiorentina. Ismajli out: il punto sull'infermeria granata
Aggiornamento da casa Torino, dopo la gara di Coppa Italia con l’Inter e in vista del prossimo impegno di campionato con la Fiorentina, in programma al Franchi sabato alle 20.45.
Secondo quanto raccolto da TMW, dovrebbe essere della partita Cesare Casadei: filtrano infatti sensazioni positive sul recupero del centrocampista. Non ci sarà invece Ardian Ismajli, a cui serve ancora più tempo.
Restano in forse diversi giocatori, nello specifico si tratta di Che Adams, Giovanni Simeone, Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal. Tutti saranno valutati solo dopo l’allenamento di domani.
