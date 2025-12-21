Ranieri perde la fascia e la prossima partita della Fiorentina. A Parma sarà squalificato

Prima vittoria in questa Serie A per la Fiorentina, che batte 5-1 l’Udinese ed è una notizia ottima per Paolo Vanoli, allenatore dei viola. Ma non sono solo rose e fiori, perché anche all’interno di una gara vinta con tanto scarto nel punteggio, esistono aspetti negativi dai quali dovrà ripartire la guida tecnica della compagine toscana nel preparare la prossima partita.

Essendo stati entrambi ammoniti, il difensori centrale Luca Ranieri, utilizzato per l’occasione nelle vesti di terzino sinistro, sarà costretto a saltare la prossima partita. E non è una sfida qualsiasi per la Fiorentina, impegnata in uno spareggio contro un’altra squadra impegnata nella lotta per non retrocedere come il Parma. La partita, in programma sabato prossimo, 27 dicembre, alle ore 12:30, non vedrà un leader della difesa viola di questi mesi, squalificato per somma di gialli.

Vanoli è chiamato quindi a inventarsi qualcosa di nuovo anche contro il Parma, dopo aver già varato un 4-3-3 per la partita contro l’Udinese e cambiato le gerarchie per la fascia da capitano, finita sul braccio del portiere De Gea. A complicare ancor di più il suo lavoro potrebbero subentrare le condizioni non perfette di Pablo Mari, alle prese con un risentimento al flessore che lo ha tenuto fuori dai convocati già questa sera. Si scaldano già Pongracic e Comuzzo.