Ranking UEFA per il 5° posto Champions, ci sorpassa anche il Portogallo

Con l'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League, l'Italia perde l'ultima rappresentante nel massimo torneo continentale. Situazione Ranking per il posto extra nella prossima edizione: si fa durissima. E perdiamo anche una posizione in classifica, scavalcati dal Portogallo. Secondo posto sempre più distante, con Barcellona e Atlético Madrid che hanno portato ulteriori punti alla Spagna.

Non resta che sperare in un percorso perfetto delle squadre di Europa e Conference League. Tuttavia una fra Roma e Bologna uscirà inevitabilmente agli ottavi di finale.

1. Inghilterra (3 squadre in corsa su 9) 23.847

2. Spagna (3 su 8) 19.468

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3. Germania (3 su 7) 18.642

4. Portogallo (2 su 5) 18.300

5. Italia (3 su 7) 17.928

6. Francia (3 su 7) 16.178

7. Polonia (2 su 4) 15.250

8. Grecia (2 su 5) 13.700

9. Danimarca (1 su 4) 12.250

10. Cipro (1 su 4) 12.156