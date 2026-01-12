Rasmus Hojlund a lezione di... napoletano: "Oggi posso dire 'ciao guagliù' e 'fratm'"

Rasmus Hojlund, intervistato da DAZN dopo il pareggio di ieri sera con l'Inter, ha scherzato anche sul suo apprendimento della lingua napoletana. Queste le divertite dichiarazioni dell'attaccante azzurro, diventato in poco tempo il nuovo terminale offensivo di riferimento di mister Conte: "Posso dire 'ciao guagliù' e 'fratm' in napoletano".

Le altre parole di Hojlund

"Sento che il duello con Akanji è finito 50 e 50, un po' come è finita la partita. Il bello dei big match è affrontare difensori come lui. Occasione a inizio secondo tempo? Forse un po' più di qualità potevo mettercela, ma era anche difficile andare più vicino alla porta. Seconda avventura italiana? Sento di essere migliorato rispetto alla prima esperienza in Italia, che comunque mi ha aiutato ad inserirmi nel Napoli. Ci sono delle similitudini tra l'Atalanta di Gasperini e quello che sto facendo al Napoli con Conte".