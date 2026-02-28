Enigmatico Hojlund sui social: "Dispiace per chi ha guardato Verona-Napoli dal 3' al 95'"

Rasmus Hojlund ha recitato una parte da protagonista per il Napoli anche a Verona, nella partita vinta in extremis dagli azzurri. Ha aperto le danze sul tabellino con il primo gol della partita, sporcando poi in maniera decisiva il tiro di Akpa Akpro che poteva costare il pareggio finale.

Tutt'altro che una novità che Hojlund sia centrale in questo Napoli, considerando il peso specifico ricoperto dal danese nell'attacco di Conte ormai sin dall'estate, alla luce dell'infortunio che ha tenuto fuori Lukaku fino a poco tempo fa e del rendimento non troppo soddisfacente di Lucca, che nel frattempo ha anche cambiato aria e si è trasferito in Premier League, al Nottingham Forest.

Nel post-partita di Hellas Verona-Napoli 1-2, Hojlund si è lasciato andare a un messaggio enigmatico sui suoi profili social. Ha scritto, infatti, l'attaccante danese: "Mi dispiace per tutte le persone che hanno iniziato a guardare al terzo minuto e se ne sono andate a 90+5". Il riferimento sembra essere alla frangia più 'critica' della piazza napoletana, pronta a lasciar perdere gli aspetti più positivi in favore delle criticità, ma non è da escludere che possa trattarsi anche di una frecciatina alle dirette concorrenti per l'alta classifica della Serie A, e a chi guarda le partite degli altri per 'gufare'.