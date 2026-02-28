Napoli, Hojlund: "Lukaku? Tutti contenti per lui, sto imparando tanto"
TUTTO mercato WEB
Ecco le dichiarazioni di Rasmus Hojlund dopo la sfida contro l'Hellas Verona ai microfoni di DAZN: "Sono davvero stanco perché ho usato tante energie in questa gara. Sono contento per la vittoria e dei tre punti, anche del gol: dal punto di vista della prestazione potevamo fare di più, ma sono comunque contento. Lukaku? Sono contento sia tornato al gol. Stiamo provando a giocare insieme, come fatto in amichevole [contro il Giugliano ndr].
Spero potremo giocare ancora una volta insieme, spero di seguire le indicazioni dello staff e del tecnico per migliorare ancora di più l'intesa in questo finale di campionato. Non so chi sarà il Pivot tra noi due [ride], sto però imparando giorno dopo giorno da un attaccante completo come lui".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
"Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram": lo striscione di San Siro durante Inter-Genoa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"