Raspadori-Atalanta, Roma-Vaz, Fiorentina-Harrison e il ko di Calhanoglu: le top news delle 13

Mattinata intensa tra campo e mercato. Partiamo dal campo. L’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Come da programma, il centrocampista turco si è sottoposto a risonanza magnetica Clinico Humanitas di Rozzano e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione verrà valutata nei prossimi giorni, ma la sua assenza è già certa per le prossime gare, a partire dal recupero di domani contro il Lecce. Secondo Sky Sport, lo stop dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 giorni. Calhanoglu si era fermato pochi minuti dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 2-1 contro il Napoli a San Siro.

Passiamo al mercato. La Fiorentina accoglie Jack Harrison. Il laterale offensivo inglese classe 1996 arriva dal Leeds United con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è il terzo rinforzo del gennaio viola, dopo Solomon dal Tottenham e Brescianini dall’Atalanta. Harrison, al Leeds dal 2018, aveva trovato poco spazio in stagione: 13 presenze per 443 minuti complessivi.

Il colpo della mattinata, però, lo piazza l’Atalanta. Giacomo Raspadori ha scelto la Dea, che ha chiuso l’accordo con l’Atletico Madrid per 25 milioni di euro a titolo definitivo. Dopo Sassuolo e Napoli, per il classe 2000 è pronta la terza avventura in Serie A. Decisiva l’accelerata bergamasca, che ha superato la concorrenza di Roma e Napoli.

Proprio la Roma risponde con un investimento pesante: definita l’operazione con l’Olympique Marsiglia per Robinio Vaz, talento classe 2007 valutato complessivamente circa 25 milioni tra parte fissa e opzione di riscatto. Il giovane attaccante è atteso a breve in Italia per visite mediche e firma.

Infine occhi puntati sul futuro di Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha ricevuto due offerte dall’Arabia Saudita, tra cui quella dell’Al Nassr, e sta valutando una nuova esperienza all’estero. La decisione è attesa nei prossimi giorni.