Raspadori e la Roma, chi ha snobbato chi? La politica dei Friedkin spiegata da Robinio Vaz

Giacomo Raspadori ha scelto l'Atalanta e lo ha fatto preferendola alla Lazio, ma soprattutto alla Roma. Il motivo non è chiaro, ma Claudio Ranieri ha sottolineato come l'attaccante non abbia mai voluto parlare con i giallorossi, ipotizzando che la sua decisione sia stata dettata dalla formula dell'operazione, che gli italiani volevano portare a termine in prestito con diritto di riscatto.

La Dea si è infilata e ha convinto il calciatore con un acquisto a titolo definitivo. Nessun problema con l'Atletico Madrid, che ha accettato i 25 milioni di euro proposti dai bergamaschi e ha liberato il classe 2000. Massara ha dunque ripiegato su Robinio Vaz, classe 2007 del Marsiglia, per il quale ha investito circa la stessa cifra sborsata dai nerazzurri per Raspadori, prelevandolo dal Marsiglia in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La domanda sorge dunque spontanea: siamo sicuri che sia una seconda scelta?

I Friedkin non erano disposti ad accontentare il 25enne dei Colchoneros, ma non hanno esitato a mettere sul piatto quei soldi per il 18enne che ha collezionato solo 22 presenze in prima squadra con l'OM. La politica della proprietà dunque è chiara: meglio un profilo che in futuro può essere rivendibile, ma che nell'immediato è (forse) meno utile di uno che più difficilmente può generare una plusvalenza.