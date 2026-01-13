Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli

Dopo settimane di discussioni, valutazioni e interessamenti di tante big di Serie A, Giacomo Raspadori ha scelto la sua nuova destinazione. Secondo Sky Sport infatti l'Atalanta ha dato l'accelerata decisiva, chiudendo l'accordo con l'Atletico Madrid per il cartellino dell'attaccante e trovando la quadra economica con il suo entourage. Trattativa che trova conferme anche da ambienti vicini al club bergamasco.

Un'operazione che si chiuderà a titolo definitivo, con la Dea che verserà nelle casse dei Colchoneros un assegno da 25 milioni di euro. Nelle ultime ore sono cadute anche le ultime resistenze dello stesso Raspadori, da giorni impegnato in valutazioni personali che riguardavano la possibile permanenza a Madrid così come le offerte avanzate dal Napoli e soprattutto dalla Roma.

Dopo Sassuolo e Napoli, così, sta per iniziare la terza avventura in Serie A per il classe 2000. Dopo i due scudetti con la maglia azzurra, Raspadori in estate aveva scelto di proseguire la sua carriera in Spagna all'Atletico Madrid, decisione però rivista dopo soli 6 mesi dal suo trasferimento. Agli ordini del Cholo Simeone, il giocatore ha messo insieme un totale di 15 presenze fra tutte le competizioni con due gol all'attivo, uno in Champions League e uno in Copa del Rey.