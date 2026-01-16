Ratkov: "Voglio stare alla Lazio a lungo. Sarri? Tutto ok, penso di essere simile a Lewandowski"

Petar Ratkov ha già fatto intravedere le sue qualità in pochi minuti contro l'Hellas Verona e oggi si è presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore della Lazio, parlando del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede. È normale non conoscersi all'inizio, ma impareremo a conoscerci e mi aspetto grandi cose da qui in avanti".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Sono molto alto, ma so giocare anche bene tecnicamente con il pallone a terra. Non sono il tipico centravanti che si limita a finalizzare, posso fare anche diversi assist e aiutare la squadra in tanti modi".

Qual è il suo attaccante di riferimento?

"In tutta la mia vita ho detto che Lewandowski era il mio idolo e penso di avere caratteristiche simili, cerco di guardare tutto quello che fa lui per migliorare. Sui gol non lo so, sarei felice di segnarne diversi, ma l'importante è aiutare la squadra per provare a entrare in Europa. Milinkovic mi ha parlato benissimo di questo club e della città, quindi non ho avuto dubbi. Voglio stare qui a lungo".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza di Petar Ratkov.