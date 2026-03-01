Lazio, a Torino senza Maldini: preservato per la Coppa, occasione per Ratkov

Prudenza assoluta in quel di Formello e alla lista degli indisponibili per la trasferta di Torino si aggiunge anche Daniel Maldini. Dopo aver gestito gli acciaccati Mario Gila e Toma Basic per tutta la settimana, anche l'ex Atalanta è rimasto a Roma per lavorare in vista della sfida di mercoledì contro la Dea. L'attaccante è alle prese con un problema alla caviglia, nulla di particolarmente grave ma la priorità in casa Lazio è la semifinale che si giocherà tra tre giorni. Per questo motivo Maurizio Sarri ha scelto la strada della precauzione, gestendo i giocatori che non sono al 100% e li ha lasciati a Roma per recuperare al meglio. Tutti e tre dovrebbero essere a disposizione mercoledì, anche se le loro condizioni verranno valutate meglio dalla giornata di domani.

Lazio, con l'assenza di Maldini occasione per Ratkov

È invece partito con i compagni Boulaye Dia, che ha smaltito la febbre che lo ha colpito nei giorni scorsi. Il senegalese non è ancora al 100% e con Noslin possibile opzione a gara in corso per gestire Mattia Zaccagni, al centro dell'attacco dovrebbe toccare a Petar Ratkov. Il serbo classe 2003 è pronto alla seconda partita da titolare in maglia biancoceleste dopo la partita con il Como di 40 giorni fa. L'ex Salisburgo guiderà l'attacco con Zaccagni e Isaksen, quest'ultimo avanti su Cancellieri a destra. A centrocampo pochi dubbi, Belahyane dovrebbe essere confermato nel terzetto con Cataldi e Taylor, intoccabili per Sarri in questo momento. In difesa il posto di Gila sarà preso nuovamente da Provstgaard al fianco di Romagnoli, mentre a sinistra il ballottaggio tra Pellegrini e Tavares è aperto. Il portoghese potrebbe essere risparmiato in vista di mercoledì, con l'ex Cagliari e Juve favorito per giocare dall'inizio.