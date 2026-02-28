Lazio, Ratkov insidia Maldini: Sarri pronto a dare una chance al serbo

Domani all'Olimpico Grande Torino potrebbe essere il turno di Petar Ratkov. Il ballottaggio tra il serbo e Daniel Maldini è il principale dubbio di formazione che Maurizio Sarri proverà a sciogliere nella rifinitura odierna a Formello prima della partenza per Torino. L'ex Salisburgo non gioca dal primo minuto da oltre un mese, dalla sfida persa in casa contro il Como. Da quel momento con l'arrivo di Daniel Maldini è sempre stato l'ex Atalanta e Monza a giocare da titolare al centro dell'attacco, non trovando però mai la via della rete. Anche Ratkov deve trovare il primo gol in biancoceleste, ma il suo impatto è stato maggiore con il rigore procurato contro il Genoa e un palo colpito con l'Atalanta. A Torino potrebbe avere una chance, anche per gestire Maldini che salvo sorprese sarà titolare mercoledì in Coppa Italia.

Lazio, le defezioni per Torino

Oltre ai lungodegenti Pedro e Rovella, col primo che non rientrerà prima della sosta e il regista azzurro che ne avrà per due mesi, domani non ci saranno ancora Mario Gila e Toma Basic. Entrambi si stanno allenando a Formello, ma nessuno vuole forzare il loro rientro e si sta lavorando per averli a disposizione mercoledì contro l'Atalanta. Anche perché i sostituti hanno dato buone risposte, a cominciare da Oliver Provstgaard che continuerà a giocare al fianco di Romagnoli ed è pronto per la quinta presenza consecutiva da titolare in Serie A. A Cagliari ha giocato bene anche Reda Belahyane, che è avanti nel ballottaggio con Dele-Bashiru per sostituire Basic nel centrocampo completato da Cataldi e Taylor. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nella rifinitura odierna, prima della partenza per Torino.