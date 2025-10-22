Real Madrid, Arda Guler: "Grande feeling con Mbappé, al ct Montella voglio molto bene"
Arda Guler, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League vinta per 1-0 sulla Juventus: "Cerco di fare del mio meglio, sono contento perché sento che il mio allenatore si fida di me e questo mi dà fiducia in campo".
Come ti trovi con Mbappé?
"Ci intendiamo a meraviglia, spero di continuare ad avere questo feeling con lui".
Che allenatore è Montella
"Sta facendo un grande lavoro con la Turchia, gli voglio molto bene".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
