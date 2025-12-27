"Non segno ancora tanto quanto al Milan". Intanto Reijnders ha firmato 4° gol col Man City

"La mia qualità maggiore è trovarmi spesso in posizioni da gol. Di solito ho almeno due buone occasioni a partita. Non segno ancora tanto quanto al Milan, ma mi trovo nelle posizioni giuste e da lì tutto parte". Aveva parlato così di se stesso, spinto da una fame e un'ambizione specchio riflesso del club in cui milita dalla scorsa estate, il Manchester City proprio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, in un'intervista rilasciata a De Telegraaf ha ricordato per un momento il picco di carriera raggiunto con la maglia rossonera indosso (10 gol in un'intera stagione), rilanciando il desiderio di volersi eguagliare quantomeno a Etihad Stadium.

E sebbene sia ancora lontano dal record personale di segnature, Reijnders continua a dimostrare il proprio valore a Pep Guardiola, che ha rinunciato all'ex Milan solamente due volte in stagione. Poi è sempre sceso in campo, da titolare o da subentrante, nelle 24 partite disputate finora in stagione. Venticinque, considerando quella che è in corso in questo momento contro il Nottingham Forest (2-1) e il quarto sigillo trovato proprio dal neo arrivato ai citizens.

Nell'arco di sei mesi Reijnders si è calato perfettamente negli ingranaggi dell'orologio svizzero del Manchester City, in piena lotta per il titolo di Premier League a ridosso dell'Arsenal di Mikel Arteta. Mentre Tijji porta avanti la sua ambizione di arrivare in doppia cifra anche con la maglia degli sky blues.