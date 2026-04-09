Focus TMW Restyling stadio "Ferraris": 4 anni per rifare lo stadio. Le tempistiche dei lavori

La giornata di ieri è stata molto importante. Il progetto del restyling dello stadio "Luigi Ferraris" è approdato in Commissione, riunitasi a Palazzo Tursi (sede del Comune di Genova). Un'occasione per valutare l'idea dell'architetto Herbert Penaranda, sostenuta da Genoa e Samp che si impegnerebbero a prendere in concessione l'impianto cittadino per 99 anni per una cifra di 100 milioni di euro.

Gli obiettivi

Un obiettivo triplo quello enunciato dall’architetto che ha ridisegnato lo stadio di Marassi. In primis quello dell’integrazione dello stadio con il quartiere dove sorge lo stesso. All’interno infatti saranno presenti esercizi commerciali che non andranno a scontrarsi con le realtà già esistenti all’esterno e nei pressi dell’impianto, come ha sottolineato anche la stessa Sindaca Silvia Salis. In secondo luogo, progettare gli spazi dello stadio nel modo più efficiente e sopratutto creare uno stadio di categoria 4 UEFA in linea con le norme della FIFA e del CONI.

Le tempistiche

Ma quali saranno le tempistiche di realizzazione dei lavori? Il progetto parla di quattro anni complessivi. Il primo anno prevede la sistemazione della linea dell’alta tensione che passa proprio sopra lo stadio (l’idea è farla passare sotto il livello della strada), il posizionamento dei pali e delle fondazioni per le scale esterne, la sistemazione delle aree lavoro e ingresso mezzi per gli spettacoli, la demolizione delle scale e dei locali non in uso, il rifacimento della circolazione dedicata alle tifoserie ospiti, lo scavo e la copertura del parcheggio e dell’ingresso allo stadio e l’allestimento dei lavori alla Tribuna. Il secondo anno vedrà invece la sistemazione di Tribune e Distinti con allestimento di skybox, aree hospitality, negozi e lavori al settore ospiti. Il terzo anno toccherà alle due gradinate oltre alla facciata mentre il quarto anno sarà la volta delle torri e delle cancellate esterne.