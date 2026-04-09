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Dentro il nuovo "Ferraris": come cambierebbe lo stadio. Il progetto di Genoa e Samp

Dentro il nuovo "Ferraris": come cambierebbe lo stadio. Il progetto di Genoa e SampTUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 10:30Serie A
Andrea Piras

Il progetto del nuovo stadio "Luigi Ferraris" approda in Comune. Si è svolta ieri la Commissione per il restyling dell'impianto di Marassi alla presenza delle due società e dell'architetto Herbert Penaranda che ha curato in ogni minimo particolare le opere di modernizzazione del campo di casa di Genoa e Sampdoria. L'idea è di far vivere lo stadio sette giorni su sette con spazi commerciali compatibili con quelle già esistente nel quartiere, aree dedicate alle due squadre cittadine e ristoranti che possano funzionare non solo nei giorni delle partite.

I numeri del "nuovo" stadio
Qualora venisse approvato il tutto, lo stadio subirà un cambiamento importante in tutti i livelli con nuovi sedili, 30 cm l’altezza minima dello schienale, nuovi tornelli, 1 ogni 660 posti a sedere, nuovi servizi, una postazione più centrale per i disabili e skybox nuovi di zecca. Il campo da gioco non subirà variazioni e manterrà le dimensioni richieste di 105x68. L’area media sarà divisa fra i box nella Tribuna Superiore (in genere quella dedicata alle tv e alle radio licenziatarie dei diritti delle gare) e il terzo anello dei Distinti. Ci saranno inoltre due studi televisivi, uno almeno con vista sul terreno di gioco con una sala stampa con almeno 50 postazioni per i giornalisti.

La capienza
La capienza sarà leggermente ridotta rispetto a quella attuale di 33205 spettatori. Partendo dalla Tribuna dove il primo anello conterà 2103 spettatori più skybox per 210 presenze. Il secondo anello invece conterrà 1148 presenze più 140 negli skybox e 18 nell’area media. I due settore ospiti conterranno ciascuno 1597 mentre il ristorante avrà una capacità di 125 persone. I Distinti potranno contenere 7847 persone fra primo piano (3094), secondo piano (3432) e terzo piano (1240 più 81 nell’area media). Le due gradinata infine avranno 8408 posti ciascuno per un totale di 31603 spettatori.

Il ruolo di villa Piantelli
Le scale saranno tutte esterne alla struttura per creare più spazi per le vie di fuga e per le aree commerciali all'interno mentre un ruolo centrale l'avrà villa Piantelli, la villa storica all'esterno del settore dei Distinti. Nei pressi della struttura, da tempo circolo ricreativo con ingresso in corso De Stefanis, verranno abbattute le barriere in modo da creare un'area pubblica nei giorni in cui non ci sarà la partita così da far rivivere la storica abitazione patrimonio storico e culturale della città.

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