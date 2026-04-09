TMW Genoa, i dubbi di De Rossi in vista del Sassuolo: da valutare Norton-Cuffy e non solo

Tre giorni alla sfida con il Sassuolo. Archiviata la sconfitta di Torino contro la Juventus, il Genoa si sta avvicinando al match di domenica all'ora di pranzo contro i neroverdi di Fabio Grosso. Un'occasione per la squadra di mister Daniele De Rossi per cercare di avvicinare il traguardo della salvezza, molto vicino ma comunque ancora tutto da conquistare. Il tecnico rossoblù giustamente mantiene alta la concentrazione nel gruppo per un match che resta insidioso contro una squadra che occupa la parte sinistra della classifica.

Prudenza per Norton-Cuffy

Attenzione alta anche per quanto riguarda i giocatori che non erano a disposizione per la trasferta dell'Allianz Stadium. In primis Brooke Norton-Cuffy. L'esterno inglese, infortunatosi in Under 21, resta al momento in dubbio anche per domenica. La volontà da parte della società è di essere prudenti visto che il difensore in passato ha già avuto un infortunio muscolare e andrà monitorato con grande cautela in questi giorni.

Le condizioni di Onana e Cornet

Stesso discorso vale per gli altri due giocatori ai box. Anche Jean Onana, escluso dalla lista dei convocati per un affaticamento muscolare, verrà valutato in questi giorni e più passano i giorni e più si saprà qualcosa della situazione del centrocampista. In dubbio anche Maxwel Cornet, anche lui per un problema di natura muscolare. Tre dubbi che De Rossi spera di sciogliere presto. E positivamente.