"Rifarei le stesse scelte". Gasperini boccia due volte Ferguson, ora serve un mercato d'attacco

Dall'Allianz Stadium, la Roma esce con due certezze. Purtroppo non in positivo. L'anticipo della 16^ giornata di campionato è amaro per Gasperini, che vede anche avvicinarsi la stessa Juventus, ora a -1 in classifica. Per l'ennesima volta in questo campionato, infatti, la Roma ha perso uno scontro diretto contro le squadre che lottano per le zone alte - anzi, altissime - del campionato.

Nello specifico, i giallorossi hanno perso tutte le quattro sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le prime 5 posizioni in classifica in questa stagione di Serie A. Numeri o coincidenze, poco importa, resta la delusione di un momento (storico) della stagione abbastanza avaro di soddisfazioni: con quella di Torino, del resto la Roma ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato, tante quante sconfitte nelle prime 12 gare di questa stagione di Serie A.

E poi, l'altra certezza (in negativo). I problemi nel capitalizzare si ripresentano puntuali, a prescindere da chi venga schierato in attacco. In questa occasione, è stato scelto Dybala falso nove. "Ferguson non mi sta convincendo. Non tanto per la questione tecnica, ma perché non si é calato nello spirito. Ma non solo lui. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non possiamo paragonarli con altri. Rifarei le stesse scelte", ha detto Gasperini nell'immediato post gara. Parole che confermano come là davanti la Roma debba risolvere la questione, non tanto nelle scelte già presenti in rosa (Ferguson bocciato sia dall'inizio che a gara in corso) quanto col mercato di gennaio che ormai è alle porte.