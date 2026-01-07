Rigore al Verona dopo un lunghissimo check: Orban lo trasforma, 0-2 a Napoli
TUTTO mercato WEB
Dopo 27 minuti l'Hellas Verona è avanti 2-0 in casa del Napoli. Il raddoppio arriva grazie a un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Marchetti dopo un lungo check col Var Marini e l'on-field-review per un fallo di mano di Buongiorno. A trasformarlo ci pensa Gift Orban, bravo ad angolare bene il penalty, visto che Milinkovic-Savic intuisce il lato.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Hellas Verona a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Probabili formazioniSerie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile