La Roma accelera per Zirkzee: l'obiettivo è averlo in prestito con riscatto fissato a 38 milioni

La Roma non pensa solo a Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il club ha rassicurato il tecnico Gian Piero Gasperini anche su Joshua Zirkzee, per cui il direttore sportivo Frederic Massara alzerà il pressing nei prossimi giorni. Malgrado sia stato recentemente esonerato Amorim, l'olandese sta spingendo per tornare a giocare in Serie A. I Red Devils hanno un accordo di massima con i giallorossi per un prestito con obbligo condizionato al raggiungimento della qualificazione in Champions a circa 38 milioni di euro.

Con l'entourage dell'ex Bologna i contatti vanno avanti e la speranza è che i patti stretti tra le parti vengano rispettati. L'attaccante firmerà un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2030, con la Roma che ha fatto di tutto per far capire al calciatore quanto creda nelle sue qualità e confidi nel suo inserimento all'interno dello scacchiere dei capitolini per migliorare la qualità della rosa.

Domani intanto si giocheranno i quarti di finale della Coppa d'Africa e il Camerun di Mbeumo potrebbe essere eliminato. Nel caso questo succedesse, ecco che la trattativa con il Manchester United per Zirkzee potrebbe velocizzarsi. Se invece a uscire sconfitto dovesse essere il Marocco, El Aynaoui tornerebbe a Trigoria.