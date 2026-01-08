Mantova, sirene dalla Serie C per Festa e Majer: ci pensano Salernitana e Ternana

Dopo gli arrivi di Francesco Bardi dal Palermo e Ante Vukovic dal Pisa, per il portiere Marco Festa l’addio al Mantova è ormai a un passo. Dopo due stagioni e mezzo, 191 presenze e una promozione dalla Serie C alla Serie B, il portiere classe ‘92 è infatti con le valigie in mano e pronto a tornare in terza serie.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il giocatore sarebbe finito nel mirino della Salernitana dove andrebbe ad affiancare Antonio Donnarumma, classe ‘90, anche se appare difficile che Festa possa scendere di categoria senza garanzie sull’utilizzo.

In uscita dal club virgiliano c’è inoltre anche il centrocampista Zan Majer, classe ‘92 arrivato la scorsa estate e utilizzato solo in otto occasioni in questa stagione. Oltre all’interesse del Bari sull’esperto calciatore si sarebbe mossa anche la Ternana in Serie C.