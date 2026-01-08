Genoa, Malinovskyi: "Maignan portiere forte, fargli gol da fuori area non è facile"

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Milan: "La forza del Milan è quella di difendere bene, non prendono tanti gol. Sarà una partita difficile, Maignan è un portiere forte e non è facile fargli gol da fuori area".