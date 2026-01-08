Milan, Pulisic: "Stasera mi sento bene, non so chi è più centravanti tra me e Leao"
TUTTO mercato WEB
Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa: "Non so chi è più centravanti tra me e Leao, non siamo veri centravanti ma giochiamo molto bene insieme e possiamo fare bene in questa posizione".
Cosa servirà per vincere?
"E' molto importante continuare con questa forma, il Genoa è una squadra tosta e solo così possiamo vincere".
Come stai?
"Oggi mi sento molto bene, ho avuto un problema al flessore ma non vedo l'ora di giocare stasera".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile