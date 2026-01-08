Milan, Pulisic: "Stasera mi sento bene, non so chi è più centravanti tra me e Leao"

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa: "Non so chi è più centravanti tra me e Leao, non siamo veri centravanti ma giochiamo molto bene insieme e possiamo fare bene in questa posizione".

Cosa servirà per vincere?

"E' molto importante continuare con questa forma, il Genoa è una squadra tosta e solo così possiamo vincere".

Come stai?

"Oggi mi sento molto bene, ho avuto un problema al flessore ma non vedo l'ora di giocare stasera".