Rigore negato a tempo scaduto, la Lazio non gradisce: niente interviste postpartita
TUTTO mercato WEB
Niente interviste alle tv per i tesserati, nemmeno per Maurizio Sarri della Lazio. Dopo il finale infuocato a San Siro contro il Milan, con il calcio di rigore non assegnato ai biancocelesti per il presunto fallo di mano di Pavlovic. Nonostante il richiamo del VAR, l’arbitro colli è rimasto sulla sua posizione: prima del tocco di braccio di Gabbia c’era infatti secondo il direttore di gara un fallo precedente di Marusic.
La decisone non è piaciuta al club della Capitale, che ha visto sfumare una chance interessante per il possibile pareggio a tempo ormai quasi scaduto. Da qui la decisione di non presentarsi davanti alle tv per le consuete interviste postpartita. Da capire se avranno comunque luogo le conferenze stampa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Il corto muso porta il Milan in vetta alla classifica: 1-0 alla Lazio. Ma San Siro trema fino al 115'
Serie A
Marelli: "Ecco perché non era rigore per la Lazio. Decisione giusta di Collu, ma per la via sbagliata!
Serie B
Serie C
Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Pronostici
Calcio femminile