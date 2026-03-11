I tifosi della Lazio tornano contro il Milan, Il Tempo: "Poi sciopero a oltranza"
TUTTO mercato WEB
Tra i temi trattati da Il Tempo nella prima pagina di oggi, c'è anche quello calcistico concentrandosi sulle due squadre romane. Parlando della sponda biancoceleste, ecco il titolo in taglio alto: "I tifosi della Lazio tornano contro il Milan, poi sciopero a oltranza". Piccola eccezione, dunque per la sfida contro la squadra che domenica sera ha riaperto la corsa scudetto.
Parlando invece della compagine romanista, il quotidiano scrive: "Roma alle prese con il mal di trasferta: la stagione si decide lì". Doppia sfida esterna tra giovedì e domenica per la squadra di Gasperini: prima il Bologna in Europa League, poi lo scontro Champions con il Como. Due sfide fondamentali per il finale di annata di Malen e compagni.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
3 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Serie A
Calciomercato Juventus, Balzarini sul futuro di Yildiz: "Volontà di tenerlo anche se non è un fuoriclasse"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"