"Lazio, i tifosi torneranno (solo) con il Milan". La prima pagina del Corsera (Roma)

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

La notizia della momentanea interruzione della protesta dei tifosi della Lazio trova oggi spazio anche nella prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera. Il quotidiano generalista tratta l'argomento a fondo pagina: "Lazio, i tifosi torneranno (solo) con il Milan - si legge -. Riempiranno l'Olimpico un'ultima volta in stagione. Ci sarà contestazione a Lotito".

I tifo organizzato biancoceleste l'ha annunciato nelle ultime ore con una comunicazione in cui non è mancato l'attaccoi al presidente Claudio Lotito: "Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia e i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, e invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali a entrare e riempire tutto l'Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio-Milan di domenica 15. Regaliamoci l'ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra e al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato. È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l'unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti. PER LA LAZIO, PER I LAZIALI, PER LA NOSTRA STORIA!".

