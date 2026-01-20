Rinnovo in bianco? Spalletti: "Non sono pronto a niente, e la Juve nemmeno. Ne parliamo alla fine"

Luciano Spalletti firmerebbe in bianco il rinnovo di contratto con la Juventus? Alla vigilia della gara di Champions League con il Benfica di José Mourinho, il tecnico toscano ha risposto così in conferenza stampa: “Non sono pronto a niente, nemmeno alla Juventus è pronta a niente. Questo dubbio ve lo risolveremo l’ultima settimana della nostra convivenza, del nostro rapporto. Si va avanti così, con coerenza, fino all'ultimo.

Non ho fatto niente - ha aggiunto Spalletti nel corso dell'incontro con i giornalisti - per meritarmi quello che lei auspica. Nel calcio si sa bene che poi si cambiano idee velocemente e facilmente, la Juventus ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altrettanti uguali a quelli che ha avuto. Io probabilmente, se voglio continuare ad allenare, un’altra squadra spero di trovarla.

È tutto molto semplice, molto smart, molto diretto. E le valutazioni si tirano in fondo, non se una volta si perde e una volta si vince. Se si perde bisogna giocare tutti dietro, se si vince bisogna portare un altro nella metà campo e sperare in una casualità e siamo tutti insufficienti. È così, per cui l’ultima settimana si viene qui e si dice le cose insieme”.

La conferenza stampa di Spalletti