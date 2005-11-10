Riscatto e continuità al "Ferraris": perché Genoa-Venezia è una gara spartiacque

Tre punti possono valere molto. Genoa e Venezia si affrontano questo pomeriggio al "Ferraris" per cercare di proseguire nel loro cammino per uscire fuori dalla zona calda della classica. Ultimi i lagunari, penultimo (insieme però ad altre tre squadre) il Grifone di Daniele De Rossi. Un punto separa le due formazioni che si daranno battaglia in campo ma un successo potrebbe rappresentare una piccola svolta per chi riuscisse a portare a casa l'intera posta in palio. Una gara spartiacque la possiamo definire anche se va detto che siamo soltanto alle prime battute del campionato.

Genoa a caccia del secondo successo di fila a Marassi

I rossoblù potranno contare come sempre sulla spinta del suo pubblico. Anche oggi saranno circa 30mila gli spettatori sugli spalti del "Ferraris" pronti a spingere Vasquez e compagni al secondo successo consecutivo fra le mura amiche dopo quello contro la Fiorentina e mettersi alle spalle la sconfitta dell'ultimo turno di campionato in quel di Roma contro i giallorossi di Gasperini.

Il Venezia vuole continuità dopo l'1-0 al Napoli

Dall'altra parte invece ci sono i veneti di Davide Nicola. Il cambio di guida tecnica sembra aver dato i frutti sperati visto che la scossa si è sentita con il successo della settimana scorsa in casa contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Gara che ha rimesso in corsa gli arancioneroverdi e gli ha permesso di rimanere in scia del gruppone a quota 4 punti.