Roma, Dybala è tornato in gruppo: punta ad una maglia da titolare con la Juve
Buone notizie per la Roma, che oggi ha svolto lavoro mattutino sotto le indicazioni di mister Gian Piero Gasperini. Paulo Dybala è infatti tornato in gruppo e si candida ad essere protagonista nella sfida da ex alla Juventus di domenica sera.
Ancora a parte Soulé, Hermoso, Ferguson e Dovbyk.
