Il big match fra Roma e Juventus ritrova un assoluto protagonista: Dybala in campo da ex

A distanza di un giorno e mezzo, l'attesa è già alta per il big match della 27^ giornata di Serie A fra Roma e Juventus. Una gara, quella dell'Olimpico, che al termine del campionato potrebbe risultare decisiva per stabilire chi si qualificherà alla prossima Champions League.

Per quel che riguarda la Roma di Gian Piero Gasperini, la bella notizia delle scorse ore è il completo rientro in gruppo di Paulo Dybala, con l'argentino che si è così lasciato alle spalle i problemi al ginocchio che gli avevano impedito di scendere in campo nelle ultime settimane. Difficilmente riuscirà a recuperare l'altro argentino, quel Matias Soulé che insieme a Hermoso, Ferguson e Dovbyk ha continuato a lavorare a parte rispetto ai compagni.

In casa Juventus, mentre la società resta particolarmente attiva sul fronte rinnovi con i nomi di McKennie, Locatelli e mister Luciano Spalletti, il campo racconta di un ritorno fra i titolari in campionato di Gleison Bremer, probabilmente il giocatore più decisivo della rosa in fatto di spostamento degli equilibri. Per quel che riguarda il tecnico toscano, invece, ancora una volta non andrà in scena la sua conferenza stampa della vigilia. Questa volta, dopo Locatelli, toccheràal francese Pierre Kalulu, oramai diventato uomo simbolo della rosa juventina.