Roma all’esame San Siro: i numeri in trasferta sorridono a Gasperini

Domani sera, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Milan di Massimiliano Allegri in quella che, a tutti gli effetti, rappresenta la prima grande prova in trasferta della stagione. I giallorossi arrivano a San Siro da primi della classe, a quota 21 punti in classifica, a pari merito con il Napoli, mentre i rossoneri inseguono al quarto posto, distanti soltanto tre lunghezze. Una sfida d’alta quota, dunque, che mette di fronte due squadre desiderose di capire fin dove potranno spingersi in questa stagione.

I numeri, però, possono far ben sperare tutto il popolo romanista: considerando i cinque principali campionati europei, la formazione di Gasperini è quella che ha ottenuto più vittorie in trasferta nel 2025 (ben 12) e anche il maggior numero di clean sheet lontano da casa (nove) dall’inizio dell’anno solare.

Il tecnico di Grugliasco, per spiegare questo incredibile trend dei suoi ragazzi, ha ammesso come la sua Roma riesca a esprimersi al meglio quando le partite sono più aperte e dinamiche, con spazi da attaccare e possibilità di sviluppare il proprio gioco. Al contrario, contro avversari che si chiudono dietro e lasciano pochi varchi, la squadra tende a creare meno occasioni, talvolta finendo addirittura per subire gol decisivi. Un limite, ha ammesso Gasperini, su cui la Roma dovrà continuare a lavorare se vuole ambire alle prime posizioni di classifica.

Dall’altra parte, il Milan si presenta con un ruolino di marcia interno di assoluto rispetto: dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri hanno sempre vinto tra le mura amiche - battendo anche il Napoli, oltre a Bologna e Fiorentina - fino al pareggio della scorsa settimana contro il Pisa. San Siro, insomma, rimane un fortino. Ma Gasperini e la sua Roma, numeri alla mano, hanno dimostrato di non avere paura di nessuno.