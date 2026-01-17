Roma, altri segnali da Zirkzee? Il motivo dell'esclusione nel derby contro il City

Joshua Zirkzee non figura nemmeno in panchina nella distinta del derby in corso fra il suo Manchester United ed il Manchester City, che si sta giocando ad Old Trafford. Il motivo? L'attaccante ieri non si è allenato con il resto del gruppo e secondo il Daily Mail la ragione trapelata è quella di un problema al polpaccio.

Il giornalista Nathan Salt parla di un piccolo contrattempo che potrebbe fargli saltare un paio di partite. Certo, una coincidenza che alimenta le voci di mercato, visto che in queste ore si stanno intensificando i rumor che lo vedono, secondo la stampa inglese, spingere per l'approdo alla Roma ed al ritorno in Serie A, dove è esploso il suo talento.

Fra l'altro proprio ieri è arrivato il più classico degli 'indizi social', con l'ex Bologna che ha messo un 'like' alle prime parole da giocatore giallorosso del connazionale Donyell Malen. Dettagli insignificanti magari, ma che non fanno che alimentare le voci per cui l'inseguimento della Roma per Zirkzee non sia ancora da dare per finito. Intanto alla prima di Carrick in panchina, Zirkzee non ha giocato e probabilmente non lo farà nemmeno nelle prossime gare che verranno giocate da qui al termine della sessione invernale di calciomercato.