TMW Roma, anche Ranieri presente alla seduta: ancora out Wesley per problemi intestinali

Manca sempre meno al derby di Roma, in programma domenica alle 12.30. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini, come raccolto da TMW, questa mattina si è allenata e ha svolto un lavoro atletico, prima di dedicarsi a esercizi con il pallone. Presente a bordocampo anche Claudio Ranieri, senior advisor del club, che si è fermato a parlare con l'allenatore, con il centrocampista Lorenzo Pellegrini e con il direttore sportivo Frederic Massara.

Non arrivano però buone notizie per la Roma: Wesley anche oggi non ha preso parte alla seduta per problemi intestinali. Out anche Mario Hermoso, difensore che dopo l'affaticamento al polpaccio rimediato ieri, si è allenato da solo. Da capire dunque quale sarà la formazione che scenderà in campo nella partita più importante da quando Gasperini siede sulla panchina dei capitolini.

L'unica certezza è rappresentata da Svilar, mentre in difesa ci sarà Celik. A centrocampo sulla fascia destra il favorito è Rensch, mentre El Aynaoui agirà insieme a Soulé alle spalle di Ferguson. Al di là dell'infortunio di Dybala, l'esperimento dell'attacco leggero contro il Torino non è riuscito e di conseguenza ora i giallorossi torneranno a puntare su un reparto offensivo con un riferimento fisso, che non sarà Dovbyk, ormai indietro nelle gerarchie.