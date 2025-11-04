Brasile, i convocati di Ancelotti per le amichevoli in Europa: ancora out Neymar, c'è Wesley

Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per le due amichevoli internazionali di novembre contro Senegal e Tunisia, che si disputeranno in Europa. La grande novità è la chiamata di Vítor Roque, attaccante del Palmeiras, mentre restano esclusi Endrick e Neymar, ancora fuori dai piani del commissario tecnico italiano.

La Seleção affronterà il Senegal il 15 novembre all’Emirates Stadium di Londra e la Tunisia il 18 novembre a Lilla. Questi saranno gli ultimi test del 2025, con Ancelotti deciso a consolidare la rosa in vista delle sfide di marzo contro Francia e Croazia negli Stati Uniti, appuntamenti nei quali il tecnico svelerà la base della squadra per il Mondiale 2026, la cui lista definitiva sarà resa nota a maggio.

Dopo l’ultima finestra FIFA di ottobre - chiusa con la vittoria sulla Corea del Sud e la sconfitta contro il Giappone - Ancelotti amplia ora la presenza di giocatori provenienti dal campionato brasiliano, segnale di un rinnovamento graduale ma deciso. L’obiettivo dello staff tecnico è costruire un gruppo stabile, con poche modifiche da qui alla Coppa del Mondo, salvo imprevisti o infortuni. A febbraio è prevista una tournée di osservazione nelle principali leghe europee per definire i dettagli tattici e consolidare il progetto verdeoro.

Convocati

Portieri: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Paquetá (West Ham).

Attaccanti: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid), Vítor Roque (Palmeiras).