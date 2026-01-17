TMW
Roma, Bailey assente dell'ultim'ora: non è partito per Torino causa indisposizione
Leon Bailey non è partito per la trasferta di Torino a causa di un'indisposizione dell’ultimo momento. Secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno offensivo giamaicano non prenderà dunque parte alla sfida coi granata valida per il 21° turno di Serie A.
La lista aggiornata dei convocati della Roma
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Arena, Vaz, Malen.
