Ufficiale
Ieri l'addio, oggi l'ufficialità: la Roma comunica l'interruzione del prestito di Leon Bailey
TUTTO mercato WEB
Già nella giornata di ieri Leon Bailey aveva lasciato Roma e l'Italia per fare ritorno in Inghilterra, precisamente all'Aston Villa, club proprietario del suo cartellino. Dopo soli 6 mesi non propriamente indimenticabili, l'esterno d'attacco giamaicano ha interrotto il prestito in giallorosso per tornare anzitempo in Premier League. Oggi è arrivata anche la comunicazione ufficiale della Roma:
"L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".
Altre notizie Serie A
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
3 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie A
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile