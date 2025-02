Roma, Baldanzi: "Ranieri ci ha ridato quello che ci serviva, ora puntiamo a vincere ogni partita"

La Roma continua la sua striscia positiva con un convincente 4-0 ai danni del Monza. Tra i protagonisti della gara anche Tommaso Baldanzi, che ha offerto una prestazione di qualità prima di lasciare il posto a Dybala. Il giovane centrocampista, intervistato ai microfoni di DAZN al termine della partita, ha analizzato il momento della squadra e l'impatto di Claudio Ranieri sulla rinascita giallorossa.

Da bordo campo, durante i 90 minuti, si percepisce la voglia di tutti voi di chiedere la palla, la volete con insistenza. Ti chiedo di riassumere questi 102 giorni di Ranieri che ha veramente cambiato faccia a questa squadra.

"Ci ha ridato quello che ci serviva. Adesso siamo in piena forza per lottare per qualcosa di importante, ci crediamo. Puntiamo a vincere ogni partita, quindi vogliamo fare sempre meglio."

La verità è che ne parlate nello spogliatoio, al di là del 'partita dopo partita'?

"No, non ne parliamo sinceramente. Puntiamo sempre a fare il massimo. Come ha detto Bryan [Cristante], i bonus li abbiamo già giocati. Dobbiamo portare a casa più punti possibili da qui alla fine, quindi ci crediamo."