Serie A, i 5 migliori centrocampisti dopo 16 giornate: riecco Luka Modric
Posizioni cristallizzate nella Top 5 dei centrocampisti di Serie A per media voto. Pulisic e Anguissa occupano saldamente le prime posizioni, mentre esce di scena Rabiot che non ha il numero minimo di partite per entrare in graduatoria. Al suo posto si rivede Luka Modric. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (10)
2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
3. Nico Paz (Como) 6.50 (15)
4. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)
5. Luka Modric (Milan) 6.43 (15)
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)