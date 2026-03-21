Roma-Bologna, assalto sventato prima della gara: Daspo per dieci tifosi, cinque minorenni

Momenti di tensione prima della sfida di Europa League tra Roma e Bologna, dove le forze dell’ordine hanno impedito un possibile attacco ai pullman dei sostenitori rossoblù. Dieci giovani tifosi romanisti, tra cui cinque minorenni, sono stati fermati dalla polizia e colpiti da Daspo con una durata compresa tra uno e due anni.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il gruppo è stato individuato dagli agenti della Digos nei pressi della Tangenziale Est mentre si stava dirigendo verso il tragitto percorso dai bus dei tifosi ospiti. Durante i controlli sono stati trovati diversi oggetti ritenuti pericolosi, tra cui martelli, aste di bandiera, mazzette da muratore e persino un mattarello. Per bloccarli è stato applicato per la prima volta il “fermo preventivo” previsto dal nuovo Decreto Sicurezza entrato in vigore nel 2026.

I dieci ragazzi, descritti dagli investigatori come elementi isolati e non appartenenti a gruppi ultras organizzati, sono stati denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere e successivamente fotosegnalati. L’operazione potrebbe non essere conclusa. Le immagini delle telecamere dell’Olimpico hanno già permesso di identificare un tifoso del Bologna responsabile del lancio di un petardo, mentre sono in corso accertamenti su altri sostenitori della Roma per l’accensione di fumogeni durante la partita. Nelle prossime ore non si escludono ulteriori provvedimenti.