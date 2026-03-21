Cremonese, Giampaolo: "Siamo rimasti in partita con sentimento, merito ai ragazzi"

L'allenatore della Cremonese Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la gara vinta al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Cosa ha pensato in questi primi tre giorni di lavoro?

"In questi tre giorni ho lavorato tantissimo, sia in campo che fuori. Sono stati intensi, abbiamo fatto quello che potevamo fare. La squadra ha avuto un bell'approccio, è stata in partita con sentimento. Nella prima parte abbiamo tenuto di più il possesso, nel secondo meno ma perché abbiamo fatto qualcosa di diverso anche le caratteristiche ci imponevano questo. Sono molto contento, si riparte".

Ha insistito tanto sull'impostazione da dietro:

"Molte volte ci si deve difendere tenendo palla, negli ultimi venti minuti abbiamo fatto venti minuti solo di fase difensiva senza tener palla, così ti metti a rischio, perdi il controllo della gara. Penso si possa difendere anche tenendo palla, poi chiaramente abbiamo cambiato qualcosa, cambia l'impostazione di gioco e le caratteristiche, a quel punto devi portarla a casa con grinta e con voglia, ne avevamo bisogno. Son cose che fan parte dello spessore e del carattere di un giocatore".

Ha ritrovato Vardy, decisivo dalla panchina, e cucito su Bonazzoli un ruolo quasi da mezzala:

"Si sono attenuti tutti alle disposizioni, era importante capire la contrapposizione quando non avevamo palla e capire cosa fare poi anche in possesso. I ragazzi sono stati bravi, temevo che il Parma potesse fare qualcosa di diverso quando ho letto la formazione e ho provato a correggere alcuni aspetti. Sono contento, molte volte l'intensità mentale e l'attenzione ti permettono di risolvere le problematiche del campo".

Che Serie A ha ritrovato?

"L'ho seguita, ho visto quasi tutte le partite, è un campionato molto variegato. Le squadre son diverse, le partite non son tutte uguali, ogni volta devi rivedere e cambiare qualcosa. Ci sono delle belle espressioni di calcio che mi hanno anche tenuto attaccato alla tv".