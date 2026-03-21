Bastoni salta la Fiorentina, la Juve ritrova Vlahovic, Allegri parla di Leao: le top news delle 18

Alessandro Bastoni non partirà per Firenze ed è a rischio anche per gli impegni della Nazionale. Il difensore nerazzurro salterà la gara di domani sera contro la Fiorentina a causa del solito problema alla tibia, proprio come confermato da mister Cristian Chivu in conferenza stampa. Lo stesso allenatore dell'Inter è tornato anche sul silenzio stampa post Atalanta: "Abbiamo preso la decisione insieme per quello che è successo. Io preferisco parlare sempre di calcio e non di alibi. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita dal punto di vista tecnico e tattico, ci siamo fatti qualche domanda senza scuse. Gli errori degli altri non li possiamo controllare".

Se l'Inter perde Bastoni, la Juventus ritrova finalmente Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, dopo aver saltato tantissime partite per infortunio, è tornato nella lista dei convocati diramata poco fa da Luciano Spalletti in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. Nel Milan che sta per affrontare il Torino, invece, torna in panchina Santiago Gimenez: El Bebote mancava dai convocati da ben 144 giorni. Poco prima del fischio d'inizio mister Massimiliano Allegri ha parlato anche dell'infortunio di Leao (non convocato): "È stato convocato, ma credo che non sia assolutamente in grado di giocare: dovrà fare un lavoro specifico per tornare al cento per cento".

Allenamento concluso per la Roma di mister Gian Piero Gasperini. Oggi hanno lavorato a parte ben quattro giocatori: Matías Soulé, Artem Dovbyk, Paulo Dybala e Manu Koné. L’elenco dei convocati per la sfida domenicale col Lecce, valida per il 30° turno di Serie A, sarà diramato domani mattina.