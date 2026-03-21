Botta e risposta in 7': Pavlovic illude il Milan, Simeone pareggia per il Toro: 1-1 all'intervallo

Il Milan soffre, nonostante ciò passa in vantaggio ma non riesce a restare avanti per più di 7 minuti. E il Toro prima dell'intervallo trova un meritato pari: 1-1 al 45', partita non bellissima per due terzi di questa frazione ma che si è accesa nel finale.

La squadra di Allegri fatica a trovare gli spazi ed è poco incisiva. Fullkrug è titolare dopo due mesi ma appare arrugginito, incapace di sfuggire alle maglie avversarie. Torino che appare al contrario più in palla, galvanizzato dalla cura D'Aversa: sono i granata (stasera in versione black) ad apparire più coraggiosi, tuttavia al 37' Pavlovic trova il jolly.

Il serbo trova un vero eurogol, raccogliendo una respinta di Coco di testa su cross di Pulisic. Gol da applausi, che arriva dalla distanza: stop e collo sinistro a scavalcare Paleari, col pallone che prima centra la traversa e poi si infila in rete. Gol numero 4 per lui in questa stagione.

Incredibilmente, la rete si rivela quasi un boomerang per il Milan che è schiacciato da un Torino che cerca di rimediare immediatamente. Alla fine gli sforzi sono premiati: tiro dalla distanza di Vlasic, Maignan devia sul palo ma il pallone gli rimbalza addosso e torna in gioco, Simeone è più lesto di De Winter e pareggia i conti.

