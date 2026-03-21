Torino, Prati al 45': "Stiamo facendo una grande partita, dobbiamo continuare così"
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Matteo Prati, centrocampista del Torino, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Milan: "Il mister ci ha detto di crederci e di fare le cose preparate, dobbiamo continuare così: stiamo facendo una grande partita contro un avversario molto forte".
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